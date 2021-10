Opnieuw brutale inbraak bij Boase aan de Kerkstraat (kijk hier de camerabeelden met stemmen)

Door: Redactie

En weer klonk de sirene in Haren. Op 25 maart 2020 werd er ingebroken bij kledingwinkel Boase in Haren en vergelijkbare beelden als hierboven verschenen toen op deze website. Ook afgelopen nacht was deze winkel het doelwit van inbrekers.

In de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.00 uur verschaften enkele mannen zich toegang tot de zaak en vulden in hoog tempo en doelgericht een bigbag met kleding. Zulke bigbags worden ook wel gebruikt in de bouw.

De politie kwam razendsnel af op de melding (er was inbraakalarm en verschillende camera’s namen beeld en geluid op). Maar agenten kwamen te laat om de daders te betrappen. Binnen een minuut verdwenen ze in de nachtelijke duisternis van Haren.



Heeft u iets gezien? Weet u wie de daders zouden kunnen zijn? Meld het de politie via 0900-8844.

Hieronder de bewegende beelden. Herkent u iets of iemand?