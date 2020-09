Oproep: Wie heeft bodemschatten Friescheveen?

Door: Redactie

Schilderes Philippine Lugtigheid uit Haren ziet schoonheid in de bodemschatten van Friescheveen in Haren.

Dit natuurgebied was eind 19e en begin 20e eeuw een geliefde stortplaats van afval van inwoners van de stad Groningen. Nog steeds komen af en toe voorwerpen omhoog als sporen uit de geschiedenis. Philippine Lugtigheid wil de meest bijzondere (of juist heel gewone) voorwerpen gaan schilderen en later mogelijk exposeren als een spiegel des tijds. heeft u ooit iets bijzonders gevonden in Friescheveen? Maak een foto en mail die aan: philippinelugtigheid@hotmail.com