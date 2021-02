Oproep: wie heeft leuke ideeën voor Haren de Puzzel?

Door: Redactie

In de krant plaatsen we de laatste maanden puzzels. Allerlei soorten puzzels. Deze maand voor het eerst een Geopuzzel. We krijgen er positieve respons op. Het lijkt ons leuk om vaker originele puzzels te plaatsen in de krant. Heiko Jan Mein uit Haren heeft al verschillende puzzels voor ons gemaakt en is zo vriendelijk om dat te blijven doen.

Heeft u leuke ideeën voor puzzels? Wij denken aan puzzels waarmee we ouders met kinderen ‘de straat op krijgen’ om iets uit te zoeken of op te sporen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor ouderen. Interactieve puzzels lijken ons mooi. Of denkt u aan iets meer ‘raadselachtige’ puzzels waarin Harense vraagstukken moeten worden opgelost?

Stuur uw ideeën naar: redactie@harendekrant.nl

Kansrijke suggesties gaan wij uitvoeren.