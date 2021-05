Opvang asielzoekers met Covid-19 blijft nog wat langer in Haren

Door: Redactie

De opvang van asielzoekers met Covid-19 of in afwachting van testuitslagen blijft langer dan voorzien in Haren. Sinds het najaar van 2020 is deze opvang ondergebracht in het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren.

Volgens Jacqueline Engbers van de Coa is het contract met de eigenaar met drie maanden verlengd tot november 2021. Zij zegt dat dit besluit is genomen in het kader van een goede spreiding van Covid-opvangplekken in Nederland. Haren speelt hierbij een sleutelrol voor de opvang van besmette asielzoekers in Groningen, Friesland en Drenthe. De tijdelijke gasten worden telkens vanuit deze regio naar Haren gebracht en keren terug naar de eigen opvanglocaties zodra dit kan. In Haren verblijven doorgaans enkele tientallen mensen.

Bij aanvang van dit project leefde bij omwonenden de vrees dat besmette asielzoekers zich in het dorp zouden begeven. Hoewel de Coa de mensen geruststelde, dat de locatie goed zou worden beveiligd, waren er zes incidenten met asielzoekers die over het hek klommen om aan de wandel te gaan. Buren hebben via WOB-verzoeken inzage gekregen in de afhandeling van deze incidenten. De laatste tijd zijn ons geen ‘ontsnappingen’ bekend.

In eerste instantie zou de opvang in Haren tot mei open zijn, maar die termijn was in maart al opgerekt tot augustus. Daar komen nu dus weer drie maanden bij.