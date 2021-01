Originele foto´s op de brug bij Onnen voor fotowedstrijd krant

Door: Redactie

Het jeansmerk Vanguard koos de oude spoorbrug bij Onnen (Gieselgeer) als locatie voor een fotoshoot en dat bleef niet onopgemerkt. In commercials was de brug te zien en lezers tipten de redactie. Daarop ontstond het idee om een fotowedstrijd te organiseren in samenwerking met de Harense Vanguard-dealer.

De jury bestaat uit medewerkers van Sooloo Mannenmode in Haren. De onderstaande foto’s zitten in de finale. In Haren de Krant van 20 januari leest u wat de jury heeft beslist. Wat vindt u trouwens de mooiste? Geef uw mening gerust onder dit bericht.

Hieronder eerst de foto van Vanguard, gevolgd door de inzendingen van creatieve lezers met daaronder de naam van de inzender.



Klaas Berends

Annelies Marrink

Antoinet Huisman

Rik Poppema

Nelleke Tebra

Carina Nijland

M. Gelinck

Jelmer Jongstra

Twan de Jong

Nico Oudman

Martin Miljoen

J. Poppema