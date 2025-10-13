Oud-docent Maartenscollege in ‘Broodje met…’ (30 oktober)

Door: Redactie

Ton Heuvelmans (Tilburg, 1945) vierde onlangs zijn vijftigste jubileum als literair vertaler: in 1974 kwam zijn eerste vertaling uit. Naast het vertalen was hij ook actief als docent Engels aan het St. Maartenscollege en de International School in Haren. Ton komt er op donderdag 30 oktober over vertellen tijdens een Broodje met … in ’t Clockhuys aan de Brinkhorst 3 in Haren.

‘Broodje met …’ is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met de Bibliotheek Haren en Boomker Boeken.

In zijn werk bestrijkt Ton diverse genres, maar moderne literatuur is zijn specialisme, variërend van starters als Irvine Welsh tot gelauwerde kanonnen als Alice Munro (Nobelprijs) en Alan Hollinghurst (Booker Prize). Aan de hand van twintig door hem vertaalde werken loopt hij zijn carrière door en vertelt hij over zijn ontmoetingen en ervaringen met schrijvers, collega’s en uitgevers. Ook gaat hij dieper in op het wel en wee van het vertalersvak. Hoewel de tijd verstrijkt, blijft hij vertalen zolang de opdrachten zich aandienen: omdat het inspireert en motiveert en ‘omdat het verdomd leuk werk is’.

Informatie

Broodje met Ton Heuvelmans, 50 jaar literair vertaler

donderdag 30 oktober 2025, 12.00-13.00 uur, ‘t Clockhuys Haren (Brinkhorst 3)

Entree: € 8,00, inclusief broodjes en glas (karne)melk,

Stadjerspashouders € 4,00; pinnen aan de zaal.

Aanmelden (verplicht) tot 28 oktober 2025 via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

Meer informatie op: www.geboektinharen.com



Ton Heuvelmans (foto Hans van den Berg)