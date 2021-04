Oud-Harenaar gaat miljarden claimen van NAM

Door: Redactie

Bedrijfskundige Bart Pool (58) lijkt Don Quichotte wel, nu hij het durft op te nemen tegen de machtige NAM. Hij heeft een stichting opgericht om miljarden te claimen van de NAM, zodat gedupeerden van de aardbevingen een reële schadevergoeding krijgen. “Het lijkt erop dat de NAM veel te lage bedragen gaat betalen aan mensen met ernstige schade”, zegt Pool. “Ik verwacht dat iemand met bijvoorbeeld 100.000 euro schade slechts 50.000 euro (of minder) zal ontvangen. Dat is een slechte zaak.” Is Pool een luchtfietser of kan hij de NAM pijn gaan doen?

Advocaat

Dit gegeven (dat Bart Pool denkt te kunnen bewijzen) heeft hem ertoe gebracht de wapens te laden. Hij denkt dat de werkelijke schade in Groningen 8,5 miljard zal bedragen en dus zal de gecoördineerde claim aan de NAM in die buurt uitkomen. “We gaan contact opnemen met gedupeerden om het schadebedrag te bepalen. Dan gaan we met hulp van een goede advocaat, Bert Brouwer van Fort Advocaten in Amsterdam, een zaak aanspannen.” Mr. Bert Brouwer bevestigt dit desgevraagd. “We staan nog maar aan het begin en er moet nog veel onderzoek worden gedaan”, zegt hij. “Maar ik geloof dat we een goede kans maken, anders zou ik hier niet aan beginnen.”



Lucratieve aandelen

Om het avontuur te financieren gaat een op te richten BV van Pool (Groninger Gasholding) 30.000 aandelen van 100,- euro verkopen aan particulieren. Met de 3 miljoen die dat oplevert wordt de juridische strijd met de NAM gefinancierd. “Omdat we snel willen starten heb ik een belegger gevonden om dit voor te financieren”, zegt Pool. “Als we straks winnen kunnen we iedereen zijn inleg met grote winst terugbetalen. Met het geld dat overblijft kunnen we de problemen van de gedupeerden oplossen, want om hen gaat het uiteindelijk.” Pool laat gedupeerden de keuze of ze het geld direct willen ontvangen of dat zijn BV het herstel (of de versterking) gaat regelen. In ‘natura de schade vergoeden’ heet dat.

Hoe werkt dit?

1.Stichting De NAM Gas Claim spant formeel de zaak aan namens gedupeerden.

2.BV Groninger Gasholding i.o. zorgt voor de financiering van het proces en zal later met winstoogmerk de schades snel laten herstellen dan wel het geld uitkeren aan de gedupeerden. De BV gaat spoedig 30.000 aandelen á 100,- uitgeven, die bij succes 30x meer waard zullen zijn, verwacht Bart Pool.

Wie is deze man?

Wie is deze Don Quichotte? Bart Pool komt uit een ondernemersgezin in Warffum, waar hij meemaakte hoe vastgoed in waarde daalde en de NAM niet thuis gaf. Na zijn studie aan de RUG bleef hij actief in de bouw, begon hij een taxibedrijf en legde zich daarna toe op de marketing van een eigen biermerk. Die werkzaamheden heeft hij nu terzijde gelegd, want hij wil zich geheel wijden aan de miljardenclaim. Wie contact wenst kan een mail sturen aan: bartvoorelkaar@gmail.com

foto: Bart Pool, bepaald geen gehaaide premiejager in maatkostuum (integendeel),hij gaat de NAM pijn doen.