Oud-nieuwslezer Rien Huizing van het NOS Journaal over ‘nieuwsvragers en nieuwsbrengers’

Door: Redactie

Hij woont nu in Haren. Van 1965 tot 1984 was Rien Huizing dagelijkse gast in vrijwel alle huiskamers in Nederland, als nieuwslezer van het NOS Journaal op televisie. In een tijd van weinig zenders had het journaal de autoriteit om te bepalen welk nieuws gebracht zou worden. Op de vraag wat nieuws eigenlijk is zegt Huizing met een lach: “Eigenlijk is nieuws datgene wat de eindredacteur nieuws belieft te noemen.” Journalist Rien Huizing (1931) is na zijn loopbaan via Friesland vorig jaar neergestreken in Haren, het ‘bijzondere dorp’ dat hij goed kent uit zijn jeugd.

Laatste schakel

Met deze erudiete man is het goed filosoferen, vooral over zijn vak: omroep-journalistiek. Als we met hem teruggaan naar de denkbeeldige ‘journalistieke oerknal’ stuiten we vanzelf op de vraag wie er eerder waren: nieuwsvragers of nieuwsbrengers. Huizing: “Ik denk dat de nieuwsvragers het eerst waren, omdat het in de menselijke natuur zit om te willen weten wat er in de buurt allemaal gebeurt. Als reactie daarop stonden er mensen op die het nieuws wel wilden verzamelen en doorvertellen: dat werden de journalisten.” Huizing zegt dat de journalistiek zich in de loop van de laatste eeuw goed is gaan organiseren: “Er ontstond een conglomeraat aan persbureaus, fotobureaus, correspondenten en cameraploegen die tezamen de wereld afstruinden naar nieuwsgebeurtenissen. Ik heb het altijd als een voorrecht gezien, dat ik als nieuwslezer de laatste schakel kon zijn. Ik leverde het eindproduct af bij de kijkers.”

Censuur?

Huizing schreef zijn eigen teksten, maar hield zich meestal aan de woordkeus van de redacteuren. Hij maakte vele redactievergaderingen mee, waarbij altijd een ‘doordraai’ werd gedaan van beschikbaar filmmateriaal. “Dan maakten wij dus de keuzes: welk nieuws gaan we brengen en welke beelden gaan we daarbij gebruiken? In die zin bepaalden wij dus wat Nederland te zien kreeg.” Huizing denkt dat er met die relatieve monopolypositie verantwoord is omgegaan, hoewel er grensgevallen waren. Huizing: “We kregen eens een reportage aangeboden over het hardhandig optreden van de Amsterdamse politie tijdens rellen. Dat weigerden we uit te zenden en dat heeft ons veel kritiek opgeleverd.” Het journaal was in Huizing’s ogen een programma, dat evenwichtig opgebouwd diende te worden. Een mix van zwaar en licht nieuws. “Zo hadden we lichtvoetige filmpjes op reserve liggen voor het geval er tijd over was. Eén zo’n filmpje herinner ik me: het ging over een ‘aap als landbouwhulp’. Gelukkig nooit hoeven gebruiken, haha.”



Impact

Nu Rien Huizing in rust kan terugkijken op zijn carrière nuanceert hij de impact van nieuws op mensen. Hij zegt: “We zouden als journalisten misschien hopen dat wij het wereldbeeld van mensen vormgeven, maar daar geloof ik niks van. Wat mensen écht belangrijk vinden en wat hen raakt is het nieuws van heel dichtbij. In eigen dorp of eigen familie. Pas daarna komt het wereldnieuws.” Rien Huizing volgt zelf het nieuws via gerenommeerde kranten en ook op de televisie, waar het nieuws nu door zijn opvolgende generaties journalisten wordt gebracht. Het lokale nieuws interesseert hem ook en daarom is hij trouw lezer van Haren de Krant.

Over Rien Huizing

Hij is geboren in Rotterdam en bracht zijn jeugd door in de regio Groningen. De kiem van zijn omroepwerk werd in 1948 gelegd bij een klasgenoot van het Heymans Lyceum (gymnasium) die woonde aan de Oranjesingel in de stad. “Daar hadden ze een ‘wire-recorder’ (voorloper van de bandrecorder) en we zaten er na school wat stemopnamen mee te maken. Toen zijn moeder thee kwam brengen hoorde zij Huizing’s stem en zei: Gut, ik dacht dat jullie het radionieuws aan hadden.” Na school ging hij Engelse Taal- en Letterkunde studeren en in 1958 reageerde hij met succes op een vacature bij de Radionieuwsdienst ANP en in 1965 maakte hij de overstap naar het televisiejournaal. In 1984 werd hij hoofd van de Radio Nieuwsdienst ANP, waar hij ooit als leerling was begonnen. Rien Huizing is dus altijd ‘nieuwsbrenger’ gebleven.

foto: Rien Huizing in zijn woning in De Dilgt te Haren…

foto: Jaren 70, NOS Journaal…