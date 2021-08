Oud-wethouder gemeente Haren, Hans Post, overleden

Door: Redactie

Naar nu bekend is geworden, is Hans Post, oud-wethouder (VVD) van de gemeente Haren op 16 augustus overleden. Hij werd 88 jaar.

Post was in Haren wethouder van 1983 tot 1994. Het was de tijd van het ‘dorpse’ college, dat veel regelde met een kop koffie op tafel. In deze colleges zaten mensen als Marten de Jong, Geu Neutel en burgemeester Klaas Weide.

In een interview met Haren de Krant haalde Hans Post in 2012 herinneringen op aan die tijd. De fractie van de VVD vroeg hem geregeld om onderwerpen in het College te bespreken. Post zei toen: “En dat deed ik. We hadden binnen het college wel eens discussies, maar die voerden we puur om tot overeenstemming te kunnen komen. Burgemeester Weide speelde daarin een grote rol. Hij was bruggenbouwer en praatte net zo lang tot we het eens konden worden.” Post was de man die destijds met steun van zijn fractie zorgde dat het Zernike College naar Haren kwam.

Oud-wethouder Post lag in zijn tijd niet wakker van de begroting, vertelde hij in 2012: “We hadden gezonde reserves en de rente werd goed benut. We hebben het gasbedrijf verkocht voor ruim 15 miljoen euro. Wij haalden met mate geld uit de reserves en dat beleid is helaas later losgelaten. Nu heeft Haren geen geld meer.” Hans Post had in die tijd niet veel met computers. Zijn opvolger herinnert zich dat hij op het bureau een computer aantrof, die het niet deed.

Hans Post had de laatste tijd gezondheidsproblemen, net als zijn vrouw Thea, die zes dagen vóór hem was overleden. De uitvaart vond in besloten kring plaats.