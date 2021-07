Paard breekt been bij Noorderzanddijk (met update: paard overleden)

Door: Redactie

Donderdagochtend is de brandweer van Haren opgeroepen om een paard te redden aan de Noorderzanddijk bij Haren.

Het dier was in de sloot belad en heeft de rechter achterbeen gebroken. Dat is bij paarden vaak noodlottig, maar het is niet bekend of en hoe het dier zal worden behandeld.

De dierenarts is gebeld. Volgens onze fotograaf ter plaatse zijn de andere paarden in het weiland erg van slag.

Update: Het paard kreeg euthanasie.

Foto: Ruben Huisman 112 Groningen / Haren de Krant