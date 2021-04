Paashazen brachten de groeten over van Harense ondernemers

Door: Redactie

Zaterdag huppelden twee paashazen over het Anjerplein en door het centrum van Haren. Ze verstopten geen eieren, maar hadden een andere opdracht: ze brachten een warme groet over van de Harense winkeliers aan het publiek, dat node wordt gemist!

Het blijft wonderlijk wat levensgrote poppen teweegbrengen. Honderden keren werd gevraagd of kinderen met hen op de foto mochten en menig selfie werd gemaakt. Ondernemend Haren, die de hazen op pad had gestuurd, zegt dat met dergelijke kleine gebaartjes wordt geprobeerd destemming erin te houden. Er is narigheid genoeg. Namens de ondernemers vraagt Daphne de Haan het publiek nog even vol te houden, zodat spoedig Haren weer écht als vanouds kan bruisen.

En tot het zover is: wees loyaal en koop lokaal!