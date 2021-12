Parkeergarage wordt oudjaarsnacht afgesloten

Door: Redactie

Op 31 december a.s. wordt parkeergarage Voorhorst (ingang Hortuslaan) aan het begin van de avond met een hekwerk afgesloten. De parkeerplaatsen zijn vanaf dat moment voor zowel voertuigen als personen niet meer toegankelijk. Het hekwerk wordt op nieuwjaarsmorgen weer verwijderd.

U kunt tijdens de jaarwisseling uw auto wel op één van de parkeerplaatsen stallen. U betaalt daarvoor het normale tarief; u kunt afrekenen bij de parkeerautomaat. Let op! Gedurende de afsluiting is uw auto niet te bereiken. Het parkeren tijdens de jaarwisseling is geheel voor eigen risico, aldus de gemeente Groningen.