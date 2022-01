Nieuws:

Door: Redactie

Ook vandaag is er weer ministens één fiets gestolen in het centrum van Haren. Naar wij vernemen is het vooral raak bij Albert Heijn aan de Kerkstraat.

Een verontruste lezer zegt ons dat dieven staan te wachten tot iemand vergeet zijn fiets op slot te zetten. Binnen een minuut is het rijwiel dan verdwenen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee: vergeet niet uw fiets op slot te doen als u gaat winkelen in Haren.