Paul van Weringh: “Er gloort hoop voor Mellenshorst”

Door: Redactie

Voorzitter Paul van Weringh van buurthuis De Mellenshorst heeft weer wat hoop gekregen, dat de gemeente spoedig geld zal overmaken op de rekening van de stichting. Hij heeft een bericht ontvangen van de gemeente, waarin wordt gesteld, dat het buurthuis gecompenseerd zal worden.

Dinsdag 16 februari 2021 heeft het college van B&W van de gemeente Groningen de steunmaatregel voor de door de COVID-maatregelen getroffen dorps- en buurthuizen vastgesteld.

Het rijk heeft via het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de lokale infrastructuur dorps- en buurthuizen die door de maatregelen COVID-19 zwaar zijn getroffen in 2020. Met de koepelorganisaties de Speeltuincentrale, de BBOG en de Vereniging Groninger Dorpen is overleg geweest over de wijze waarop de accommodaties het beste ondersteund kunnen worden en over de ontwikkeling van de subsidieregeling. De gemeente wil het financiële nadeel voor de accommodaties zoveel als mogelijk compenseren. De gemeente Groningen maakt dit mogelijk via de Tijdelijke subsidie regeling dorps- en buurthuizen COVID-19.