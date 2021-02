Paul van Weringh vindt de kritiek onterecht. Buurthuis zou op tijd aan de bel hebben getrokken.

Door: Redactie

Paul van Weringh, voorzitter van buurtcentrum De Mellenshorst is in zijn wiek geschoten door de kritiek op zijn handelswijze als voorzitter, juist nu het buurthuis nagenoeg failliet is. Hij ontkent dat hij ‘te laat’ aan de bel heeft getrokken bij de gemeente. Op dit moment loopt overigens een crowdfunding-actie en is er door de gemeente externe hulp aangeboden om het buurtcentrum te redden. Van Weringh las op deze website een reactie waarin hij werd beschuldigd van laakbaar gedrag, ook buiten zijn huidige functie als voorzitter.

Van Weringh staat op het punt om aangifte te doen van smaad, liet hij vanochtend weten. Haren de Krant is niet uit op wapengekletter, maar op waarheidsvinding. Daarom is de anonieme reactie over andere werkkringen van Van Weringh grotendeels verwijderd en worden de lezers met meningen over de Mellenshorst gevraagd deze (niet anoniem) te mailen aan de redactie, zodat daarna eventueel een onderbouwd artikel kan worden geschreven. Het doel van de openheid is, dat duidelijk moet worden of de huidige penibele situatie louter is te wijten aan de lockdowns of ook aan onhandig optreden van het bestuur.

Officieel geen bestuur

Gisteren bleek echter dat van een bestuur op dit moment geen sprake is. Paul van Weringh vormt sinds een jaar vrijwel in zijn eentje het bestuur, omdat volgens zijn zeggen alle andere bestuursleden waren opgestapt. De reden daarvoor kan hij niet zeggen. Feit is wel dat er volgens Van Weringh nieuwe bestuursleden in de startblokken staan om de schouders onder De Mellenshorst te zetten. Maar die zijn nog niet als bestuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Volgens Paul van Weringh was de KvK in de lockdown van maart 2020 gesloten en daarna is het er klaarblijkelijk niet meer van gekomen om het nieuwe bestuur te installeren. Dat mag je slordig noemen.

Website

René Valkema, oud-penningmeester, werd onlangs gebeld door mensen die wilden weten hoe het zat met de crowdfunding-actie. Valkema was verbaasd, want hij heeft in 2018 slechts een paar maanden in het bestuur gezeten en is al twee jaar geen bestuurslid meer. Dat is opmerkelijk, want op de website van de Mellenshorst stonden tot gisteren alle opgestapte bestuursleden nog met foto en naam vermeld. Desgevraagd zegt Paul van Weringh dat het verwijderen daarvan niet was gelukt, omdat de inloggegevens zoek waren. Inmiddels is de gehele website offline, dus over bestuursleden kan nu geen misverstand meer bestaan. Valkema zegt meerdere keren gevraagd te hebben of zijn naam en foto van de site verwijderd konden worden.

Nu het buurthuis in nood verkeert wordt er gemopperd in Oosterhaar en daarbij is de voorzitter (zoals zo vaak bij moeilijkheden) de Kop van Jut. Hoge bomen vangen veel wind. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat het mensen siert als zij zich willen inzetten voor hun buurt. Mochten daarbij echter verwijtbare dingen worden gedaan, dan mag die kritiek gefundeerd worden geuit. Daarom het verzoek om uw onderbouwde visie te mailen aan redactie@harendekrant.nl

Voor de crowdfundingactie: https://www.gofundme.com/f/help-mfc-de-mellenshorst-de-crisis-te-overleven?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

Paul van Weringh reageert op de verwijten en zegt:

Altijd makkelijk om anoniem vanaf de zijlijn te reageren. Overigens ook met incorrecte informatie. De regelingen en subsidies zijn via de accountant aangevraagd maar daar kwam de stichting niet voor in aanmerking. De accountant heeft overigens al jaren lang maandelijkse controle over alle financiële systemen inclusief het kassasysteem en kan online dagelijks meekijken. De accountant is destijds door de gemeente Haren aangesteld. Natuurlijk hoef je geen rekenwonder te zijn om te snappen dat niemand een jaar zonder omzet gaat overleven.

Eind september hebben we als bestuur aan de bel getrokken bij de gemeente Groningen. In oktober zijn diverse besprekingen geweest in besloten setting op lokatie. In november is een speciaal team van de gemeente op de zaak gezet waarbij gekeken is naar diverse soorten toelagen en subsidies en de daarbij behorende mogelijkheden. In december zijn de intakegesprekken gevoedr met Stichting Gezamenlijk Stedelijk Beheer. In januari 2021 is deze stichting aan de slag gegaan met het dossier en is druk met de gemeente aan het zoeken naar een oplossing. Deze besprekingen zien er gunstig uit. Ondertussen zijn wij als bestuur samen met de accountant bezig met de laatste punten van de boekhouding voor het opstellen van de jaarcijfers.

Maar beste Oosterhaar, mocht je begaan zijn met de stichting, meldt je dan aan als bestuurslid. Dan heb je toegang tot de juiste informatie en kun je net als de overige bestuursleden je schouders onder het geheel te zetten in plaats van de boel naar beneden te halen. De leden hebben niets aan mensen die geen vinger uit steken en de boel opzettelijk in een negatief daglicht plaatsen. De leden zijn gebaat bij een oplossing dus draag daar je steentje aan bij.