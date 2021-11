Paviljoen Sassenhein drie maanden dicht voor restauratie en facelift

Door: Redactie

Paviljoen Sassenhein in Haren gaat per 1 december voor drie maanden dicht. Eigenaar Gert Bruns laat het pand flink opknappen en er liggen ook plannen om de keuken te vergroten en moderniseren. Niet alleen het interieur, maar ook de dakconstructie van het horecabedrijf wordt vernieuwd.

Bruns heeft al lang geleden tot deze ingreep besloten, de voorbereidingen namen veel tijd in beslag. Gert Bruns: “Schrik niet, we gaan drie maanden dicht. Maar daarna is Sassenhein weer klaar voor de toekomst. En het mooie is: er gaan hier vrijwel alleen Harense bedrijven aan de slag. Ik hou van lokaal aanbesteden.” Bruns heeft voor de kostbare ingreep een subsidie ontvangen, omdat het paviljoen en de bijbehorende pachterswoning Rijksmonumenten zijn.

In 2009 nam Gert Bruns (ook eigenaar van Intermezzo en Astoria) Sassenhein over. Hij kocht het van de gelijknamige hengelvereniging, die de kosten van onderhoud en exploitatie niet langer kon dragen. Sassenhein werd voor verpaupering behoed door de overname.

Het bedrijf is een geliefde locatie voor partijen, zakelijke bijeenkomsten en als rustieke plek voor een kop koffie op het terras.