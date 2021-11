Pepijn Janzen pakt het groot aan: reusachtige kleurplaat voor kinderen

Nieuws:

Door: Redactie

We maken kennis met Pepijn Janzen (28) uit Haren. Hij heeft als juridisch medewerker gewerkt op een notariskantoor, maar voelt zich ook heel erg thuis in de wereld van (kinder)illustraties. Dat moge blijken uit de reusachtige Sinterklaas-kleurplaat die hij maakte.

Pepijn: “Dat is een gigantische kleurplaat-poster van ongeveer 120 cm breed en 85 cm hoog (A0-formaat). Dit is mijn eerste echte stap als ondernemer, waarbij heb ik onder andere hulp heb gekregen van twee kinderen uit Glimmen.” Tijdens zijn werk in het notariaat bleef hij tekenen. Al snel maakte hij hiervan meer dan een hobby. Pepijn zoekt altijd naar nieuwe manieren en materialen om zijn illustraties te maken. Digitaal met een tablet, maar ook op papier met pen, op canvas met verf, als linoleumsnede. Ongeacht het materiaal zal de afbeelding altijd een glimlach bezorgen op het gezicht van de aanschouwer, hoopt hij.

Afgelopen tijd werkte Pepijn aan De Grote Sinterklaas Kleurplaat; een gigantische kleurplaat van het huis van Sinterklaas vol details en kleine verhaaltjes. Maar Pepijn werkt ook in opdracht van particulieren (bijvoorbeeld kaarten of house portraits), maar ook in samenwerking met commerciële partijen (bijvoorbeeld logo’s of kleurplaten).

De enorme kleurplaat van Sinterklaas kost 11,95. Meer info op www.pepijnjanzen.com