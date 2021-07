Persoonsalarmering tegen agressie en bedreiging

Nieuws:

Bij persoonsalarmering denken veel mensen – en ook de schrijver van dit artikel – al snel aan een alarmknop voor senioren en zorgbehoevenden. Met een alarmknop kunnen zij eenvoudig hulp inroepen van een wijkverpleger of familieleden. Wat veel minder mensen weten is dat persoonsalarmering ook steeds vaker wordt gebruikt door mensen die tijdens hun werk in gevaar kunnen komen. Omdat ze bijvoorbeeld geconfronteerd worden met agressie en geweld. Meer dan de helft van alle zorg- en hulpverleners, deurwaarders, ambtenaren, journalisten en zelfs medewerkers van woningcorporaties hebben hier regelmatig mee te maken.

Agressie tegen professionals komt niet alleen in de stad voor

Mensen worden steeds mondiger. Dat is op zich een goede ontwikkeling want door mondig te zijn ben je optimaal in staat om de zaken in je leven zo goed mogelijk te regelen. Steeds vaker slaat mondigheid echter door in grensoverschrijdend gedrag. Dan verdwijnt het fatsoen en slaat de drang om eigenbelang te behartigen door in agressie, intimidatie en bedreiging. Dat kan gebeuren door onderliggende frustratie en angst maar ook door verslavingsproblematiek of psychische problemen die zorgen voor ongeremd gedrag. Dit is iets wat steeds vaker en op steeds meer plekken voorkomt.

Persoonsalarmering voor professionals wordt steeds vaker ingezet

Als je tijdens je werk onverwacht in de problemen komt is het belangrijk dat je snel hulp in kunt roepen. Je kunt dan niet in alle gevallen je telefoon gebruiken om 112 te bellen. Met mobiele persoonsalarmering kun je op die momenten wel discreet professionele hulp inschakelen. Het bedrijf Secure2Go heeft zich daarin gespecialiseerd en waakt met deze vorm van persoonlijke alarmering inmiddels over duizenden werkenden tijdens hun werk. “We hebben klanten van Pieterburen tot Terneuzen, in grote steden en in dorpen. Alarmmeldingen komen al lang niet meer alleen uit de grote stad. In de provincie Groningen zijn alleen al in de eerste helft van dit jaar zeven reële alarmmeldingen van onze klanten geweest waarbij de politie hulp heeft moeten bieden aan een professional die tijdens het werk te maken kreeg met agressief en gewelddadig gedrag.” Dat zegt Thijs Wagenaar, oprichter en mede-eigenaar van het bedrijf. “Zeven meldingen klinkt misschien niet veel, maar we weten inmiddels dat onze klanten de alarmknop vaak pas indrukken als hun veiligheid echt in het geding is. Dan zijn het eigenlijk toch 7 ernstige incidenten in 1 provincie. Het zal je maar overkomen tijdens je werk.”

Voor wie is deze vorm van persoonsalarmering geschikt?

Secure2Go heeft een breed portfolio aan klanten in Nederland, België en Duitsland. Overheden met handhavende- en publieksfuncties, zorg- en hulpverlenende instanties, deurwaarderskantoren en woningcorporaties maar ook journalisten en zelfs uitvaartondernemers behoren tot de grote klantenkring van Secure2Go. “Eigenlijk is een persoonsalarm geschikt voor iedereen die tijdens zijn of haar werk wel eens in een situatie terecht komt waarbij je onveilig voelt. Dat geldt ook in steeds grotere mate voor ondernemers die zich in hun privé omgeving willen wapenen tegen overvallen en bedreigingen. Je moet het echt zien als een tool waarmee je de zekerheid hebt dat je in geval van acute nood altijd heel eenvoudig terug kunt vallen op professionele ondersteuning.”

Wat gebeurt er als je op de alarmknop drukt?

Een persoonsalarm is een compact draagbaar apparaatje dat je eenvoudig ongezien bij je kunt dragen. Als je in een onveilige situatie terecht komt, waar je mogelijk niet zelf een veilig heenkomen kunt zoeken, dan druk je kort op de alarmknop. De melding komt binnen in de landelijke alarmcentrale van Secure2Go en binnen gemiddeld 15 seconden luistert een centralist via het persoonsalarm mee met je situatie. Als blijkt dat je hulp nodig hebt wordt via een directe lijn de politie in de buurt aangestuurd naar de locatie die door de alarmknop wordt gedeeld. Bovendien wordt het geluid opgenomen in de meldkamer. Deze opname kan later eventueel gebruikt worden als ondersteunend bewijs bij een aangifte.

Heeft Secure2Go ook klanten in Haren?

Op de vraag of Secure2Go ook klanten heeft in Haren geeft Thijs Wagenaar aan dat die kans aanwezig is, maar dat hij daar geen mededelingen over kan doen. Dat klinkt geheimzinnig maar de reden daarvan is dat de organisaties die persoonsalarmering voor hun veiligheid gebruiken dit veelal discreet doen. Zo zijn ze er zeker van dat ze onopgemerkt hulp kunnen inroepen als ze in een kwetsbare situatie belanden. “Het doel is dat mensen tijdens hun werk nooit écht alleen zijn. Daar zetten wij ons dag en nacht vol overgave voor in.”