Piet Wolda, oud-winkelier in Haren overleden (81)

Door: Redactie

Oudere Harenaars weten nog heel goed hoe Romke Wolda in 1959 een groentewinkel opende aan de Rijksstraatweg 222 in Haren. Om hem heen was zoon Piet (19) altijd te vinden en later zou deze de zaak dan ook voortzetten. Deze Piet Wolda is 31 mei in Haren overleden, hij werd 81 jaar. Zijn gezondheid was al geruime tijd zwak.

Piet Wolda stond rond 1960 voor het blok: zijn vader overleed kort na de opening in Haren en zelf zat hij nog in militaire dienst. Hij moest de winkel (eerder dan verwacht) overnemen en mocht de kazerne verlaten. De winkel in Haren was een begrip, mede doordat de groenten nog thuis werden bezorgd (door Piet en ook door bezorger Jan keizer). In de jaren 80 breidee Wolda zijn zaak uit met delicatessen in het pand ernaast. Er werd een deur gemaakt om de twee panden met elkaar te verbinden. In 1979 ging Piet’s zoon Gert ook in de winkelbranche werken en hij opende een vestiging aan de Molenweg. Wie in die jaren ‘groente en fruit’ zei, die zei: Wolda. In 1999 besloot Piet Wolda zijn bedrijf te stoppen en in 2006 zou zoon Gert hetzelfde doen met de vestiging aan de Molenweg. Hij ging bij supermarkten werken en doet dat nu nog steeds bij Jumbo aan het Anjerplein.

Op een steenworp afstand, eerst aan de Anjerlaan en later aan de Irisweg, woonde Piet Wolda met zijn vrouw Ali. Zijn gezondheid was zo zwak, dat hij zich in een scootmobiel moest verplaatsen. Dat deed hij nog tot kort voor zijn overlijden op 31 mei. De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op de foto: Toen de Jumbo aan het Anjerplein opende was Piet Wolda er ook, zijn zoon Gert werkt nog steeds bij Jumbo.