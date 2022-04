Pioniers zetten door: In Haren wordt een nieuwe school uitgevonden

Door: Redactie

De wereld verandert, maar het onderwijsmodel in ons land is vastgeroest in oeroude structuren. In Haren wordt daarom gewerkt aan een nieuwe, kleinschalige school voor voortgezet onderwijs: Labyrint. We zijn getuige van de uitvinding van een nieuwe school en dat gebeurt niet vaak in Haren.

Drijvende krachten achter dit avontuur: Linda van der Grijspaarde (onderwijskundige), Sofie van Rhijn (natuurkok) en Ardan van de Graaf (docent v.o.). Natuurlijk is het nog even afwachten of ze de minimale groepsgrootte van 18 leerlingen tussen twaalf en achttien jaar gaan halen om te kunnen starten na de zomer, maar de eerste signalen zijn wat dat betreft gunstig.

Interesses

In het Labyrint wordt ruim de tijd genomen om de interesses en talenten van leerlingen te ontdekken. Die worden namelijk richtinggevend voor het individuele leerpad. De leerlingen van verschillende leeftijden zitten samen in één groep waar ze elkaar kunnen helpen en inspireren. De school gaat vier dagen per week open.



Meten van de vorderingen

De initiatiefnemers slaan ook op het gebied van het meten van de voortgang een ander pad in. Het afnemen van toetsen om te meten of een leerling de lesstof kan reproduceren, vinden zij achterhaald. Wie een goed cijfer haalt is misschien tevreden, terwijl het niet zegt of iemand ook echt iets heeft geleerd, het geleerde kan toepassen en of het beklijft. Toetsen en cijfers motiveren beperkt, vinden ze. Ambities, idealen en talent doen dat wel. Toetsen zijn in het Labyrint om de voortgang van leerlingen te meten, maar worden niet gebruikt om te vergelijken met anderen of het landelijk gemiddelde.

Samenleving

Volgens de visie van deze school in wording zullen leerlingen rond hun achttiende de school verlaten als zelfstandige, sociale persoonlijkheden met een brede kennis. Daar zal de samenleving veel aan hebben, zegt Sofie van Rhijn. Voor docenten zal het werk uitdagender en leuker worden. Voor Van Rhijn is de nieuwe school het tweede avontuur in onderwijsland. Ze richtte eerder samen met leerkracht Jolien Poelman een vrije basisschool Buitenbasis op, die dit schooljaar in de voormalige buitenschool in Appèlbergen is gestart. De natuur is daar letterlijk en figuurlijk dichtbij het lesprogramma en ook hier worden leeftijden gemengd. Met succes, zegt ze.

Financiering

De initiatiefnemers ontvangen voor het Labyrint geen geld van de overheid. Het is een zogenaamde ‘staatsvrije school’. Ouders moeten het schoolgeld zelf opbrengen. Daardoor heeft de school wel de vrijheid om het onderwijs wezenlijk anders in te kunnen richten. Per kind in het basisonderwijs (Buitenbasis) betaalt men per maand 300 euro. Voor het voortgezet onderwijs van Labyrint gaan ouders per kind ongeveer 330 euro per maand betalen. “We hebben minimaal achttien leerlingen nodig om kostendekkend te kunnen starten”, aldus Van Rhijn. Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan nu al.

Zie ook: www.buitenbasis.nl of www.labyrint-vo.nl . Ook is de school actief op Facebook en Instagram, waar de ontwikkelingen te volgen zijn.



Foto: De drie initiatiefnemers v.l.n.r. Sofie van Rhijn, Ardan van de Graaf en Linda van der Grijspaarde.