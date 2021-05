Plaquette op monument moet worden vervangen

Door: Redactie

De plaquette op het monument bij de Dorpskerk, met namen van mensen die in Haren zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zou vervangen moeten worden. Dat vindt het 4 mei-comité van Haren. Er ontbreken minstens vier gevallenen, maar er mankeert nog meer aan de informatie.

Onderzoek

David Hulleman van het comité vindt het pijnlijk voor nabestaanden, dat hun overledenen niet staan vermeld. Klaas Drenth, voorzitter van het 4 mei-comité weet dat zij aan een complexe klus beginnen. De informatie die op een nieuwe steen komt te staan moet natuurlijk compleet en foutloos zijn. Daarom is het comité inmiddels begonnen aan een eigen onderzoek.

Dader of slachtoffer?

Alle overlijdensakten van de gemeente Haren uit de jaren 1940 tot 1955 worden tegen het licht gehouden. Men wil weten of iemand direct of indirect is overleden door de oorlogssituatie. “Als iemand van 36 jaar in Amersfoort is overleden zou dat in een kamp geweest kunnen zijn. Dan is dat een stuk minder duidelijk dan iemand die in concentratiekamp Ravensbrück is gestorven”, zegt Hulleman. “Bovendien moeten we uitzoeken of iemand slachtoffer of dader was. Iemand die aan het oostfront is gaan vechten met de Duitsers heeft toch weer een ander verhaal.”

Gemeente

De huidige plaquette is in 1948 geplaatst en in 2008 herzien. Het kon destijds jaren duren voordat het lot van slachtoffers officieel bekend werd en dat zou de reden van de omissies op dit gedenkteken kunnen zijn. De plaquette is van de gemeente en daarom neemt het 4 mei-comité binnenkort contact op met de Gemeente Groningen om de historische dwalingen op de steen recht te zetten.