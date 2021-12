Plastic, sappakken en metaal “Straks niet meer naar de gemeentewerf”

Door: Redactie

Per 1 januari wordt het volgens Miriam Hall (hoofd van de afdeling Afval en Circulariteit bij de gemeente Groningen) gemakkelijker om het milieu een goede dienst te bewijzen. Vanaf die datum hoeft men in Haren het plastic, sappakken en metaal niet meer ‘gescheiden’ naar de gemeentewerf in Haren te brengen. Sommige Harenaars zullen dit nieuws met enige verbazing lezen, met de afschaffing van Diftar nog in het achterhoofd. Wat is er aan de hand?

Het klinkt tegenstrijdig: niet meer scheiden bij de bron. Dat is nou net iets dat veel Harenaars juist met verve doen. Aan Miriam Hall daarom de vraag hoe zij dan tóch meent het milieu hiermee een goede dienst te bewijzen. “In Haren diende het afval scheiden meer doelen”, zegt zij. “Aan de ene kant was er vroeger diftar en kon je kosten besparen als je zelf afval naar de gemeentewerf bracht. Aan de andere kant was afval scheiden goed voor het recycleproces. Maar beide motieven zijn eigenlijk weggevallen. Het financiële motief is er niet meer, want in Haren wordt afval niet meer gewogen. En voor een optimale recycling is gescheiden inzameling van plastic, sappakken en metaal ook niet meer nodig. Wij gaan het restafval na inzameling naar Omrin in Heerenveen brengen, waar het in de nascheidingsfabriek heel nauwkeurig wordt gescheiden in allerlei afvalstromen waaronder plastic, sappakken en metaal.” Overigens blijft scheiding van alle overige afvalstromen zoals papier, glas, textiel en elektrische apparaten wel uitermate belangrijk. “Deze stromen kunnen niet worden nagescheiden”, aldus Hall.

Over Omrin

De gemeente Groningen en afvalverwerker Omrin hebben donderdag 9 december hun handtekening gezet onder een nieuw afvalcontract. Zoals aangekondigd wordt het Groningse afval met ingang van 1 januari 2022 verwerkt in Heerenveen. De gemeente wordt tevens aandeelhouder van Afvalsturing Friesland NV (handelsnaam Omrin). Wethouder Glimina Chakor: ‘Omrin bevordert de circulaire economie in Noord-Nederland en gooit hoge ogen op het gebied van afvalscheiding, grondstofhergebruik en innovatie. En dat is in lijn met de ambities van dit college.’

Bovendien investeert Omrin in de bouw van een composterings- en vergistings installatie voor groente-, fruit- en tuinafval aan de Duinkerkenstraat in Groningen. Algemeen directeur John Vernooij: ‘Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke installatie haalbaar is, en dat er blijvend groen gas kan worden geproduceerd. De verwachting is dat de installatie er in 2026 staat.’

De bouw van de vergistingsinstallatie betekent extra werkgelegenheid, zegt de gemeente. De gemeente Groningen verwacht dat verwerking van het afval door Omrin jaarlijks een besparing van 1 miljoen euro oplevert.