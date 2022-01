Plastisch chirurg opent praktijk aan het Gezondheidsplein

Door: Redactie

Prof. Aesthetics, de privé praktijk van professor dr. Berend van der Lei, heeft recentelijk de deuren geopend aan het Gezondheidsplein in Haren. Daardoor is het uitvoeren van veilige en passende cosmetische chirurgie veel toegankelijker geworden voor de regio, zegt hij. Zowel voor mannen als vrouwen. Ook voor een consult voor een facelift kan men hier terecht.

Eerste hoogleraar Esthetische Plastische Chirurgie

Berend van der Lei werd in 2007 benoemd tot de eerste hoogleraar in de Esthetische Plastische Chirurgie in Europa en is verbonden aan het UMC Groningen. Een wetenschapper en universitair docent met een lange staat van dienst die dagelijks nog patiënten behandelt. dat is opvallend.

Van der Lei zegt dat hij niets te maken wil hebben met op hol geslagen luxechirurgie en dat hij werkt op het snijvlak van lichaam en geest. “Daar bedoel ik mee dat ik met mijn ingrepen mensen kan afhelpen van mentaal lijden. Het gaat dan over lichaamsbeleving. Iemand met littekens in het gezicht of misvormingen kan daar zwaar onder lijden. Daar moet je niet licht over denken. In onze samenleving word je méér op je uiterlijk afgerekend dan je denkt.”

Psychologie

In zijn praktijk injecteert hij bijvoorbeeld Botox- en fillers, verwijdert moedervlekken en pukkels, voert ooglidcorrecties, de wenkbrauwlift en de mondhoeklift uit en verricht behandelingen voor huidverbetering. “Je zou dat kleine ingrepen kunnen noemen, maar de innerlijke impact op iemand leven kan erg groot zijn”, zegt Van der Lei. In de Westerse samenleving bestaan schoonheidsidealen, die in de loop van de tijd kunnen veranderen. “Daar toetsen mensen zich aan en als ze er niet aan voldoen kan dat voor problemen zorgen. Als ik die kan oplossen heb ik mijn doel bereikt.” Als volgens Van der Lei een uiterlijke plastische ingreep niet zeker zal leiden tot het oplossen van het innerlijke probleem, verwijst hij mensen door naar een gespecialiseerde psycholoog.

In Haren alle tijd

De professor ziet een tendens dat mensen ‘back to basic’ willen en er vooral voor hun leeftijd goed willen uitzien. Zonder toeters en bellen. Vrouwen hebben andere schoonheidsidealen dan mannen en daar houdt hij rekening mee. Grotere ingrepen verricht hij in het UMCG en de Bergmankliniek. “Het voordeel van een privékliniek, zoals in Haren, is dat ik werkelijk alle tijd kan nemen voor mijn patiënten. In ziekenhuizen is dat vaak anders. Ook daarom ben ik zo blij met onze nieuwe locatie aan het Gezondheidsplein.”

Plastische chirurgie in Prof. Aesthetics wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Als indicatie: een bovenooglidcorrectie is vanaf 900 euro. Zie ook: www.profaesthetics.nl