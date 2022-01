Door: Redactie

In de lijnwerkplaats van ProRail / NS aan Felland in Onnen werd maandagavond een verdacht pakket aangetroffen in een trein. Personeel nam het zekere voor het onzekere en waarschuwde de politie. Dat meldt RTV Noord.

Explosievenverkenners van de politie gingen kijken en kwamen tot de conclusie dat het loos alarm was.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant