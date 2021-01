Door: Redactie

De politie in Haren en omgeving is sinds kort te volgen op Instagram. Volgens teamchef Carien Koopmans (foto) is het een mooie manier om mensen te laten meekijken met het werk van de politie in hun woonomgeving.

Wie eens een kijkje wil nemen is welkom: https://www.instagram.com/pol_groningenzuid/