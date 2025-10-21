Politiek Café in ’t Clockhuys vrijdag 24 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Stichting Clockhuysplein organiseert op 24 oktober 2025 van 14.00 tot 16.00 uur

een Politiek Café geleid door Hein Bloemink (Haren de Krant) met

o.a. Jaap Seidell en verschillende politici.

Voedingswetenschapper Jaap Seidell (VU) geeft vooraf een lezing over de invloed van de politiek op

de agrarische sector, gezonde en betaalbare (biologische) producten, en het bevorderen van

een actieve, gezonde samenleving. Daarna volgt het debat tussen lokale politici,

waarin deze onderwerpen verder worden besproken. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen

en input vanuit de zaal. Locatie: De Zaal, Clockhuys Plein