Politiek Café in ’t Clockhuys vrijdag 24 oktober
Stichting Clockhuysplein organiseert op 24 oktober 2025 van 14.00 tot 16.00 uur
een Politiek Café geleid door Hein Bloemink (Haren de Krant) met
o.a. Jaap Seidell en verschillende politici.
Voedingswetenschapper Jaap Seidell (VU) geeft vooraf een lezing over de invloed van de politiek op
de agrarische sector, gezonde en betaalbare (biologische) producten, en het bevorderen van
een actieve, gezonde samenleving. Daarna volgt het debat tussen lokale politici,
waarin deze onderwerpen verder worden besproken. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen
en input vanuit de zaal. Locatie: De Zaal, Clockhuys Plein
