Positief blijven, BodyFit bedenkt de Beweeg&Ontmoet Route door Haren

Door: Redactie

Geoffrey Muller van BodyFitHaren is niet uit het veld geslagen door zijn tweede lockdown. Het lijkt wel alsof hij juist in deze periode creatiever is dan ooit. Zoals Harry Houdini zich vroeger wist te ontdoen van kettingen en touwen, zo weet Muller weer nieuwe wegen te vinden in (of liever: uit) deze crisis. Hij lanceert deze week de Beweeg&Ontmoet Route.

Muller: “Het is voor jong-en oud én ook voor niet leden, deze Beweeg&Ontmoet Route. We hebben een parcours in Haren uitgestippeld, dat op de fiets, lopend of rennend uitgevoerd kan worden, met twee leuke tussenstops. Eén bij BodyFitHaren waar een aantal oefeningen kan worden gedaan, en ook een tussenstop bij Berends Groente&Fruit waar een lekker stuk fruit als beloning buiten klaarligt (zie de BodyFitHaren vlaggen).” Geoffrey Muller probeert met zijn actie mensen in beweging te houden tijdens de lockdown, maar ook om ontmoetingen mogelijk te maken. Dat laatste is net zo belangrijk om deze periode door te komen.

Informatie

De route kan worden gefietst of gelopen op weekdagen tijdens de openingstijden van Berends Groente&Fruit. Check de route op www.bodyfitharen.nl. Muller: “Ook leuk om de route te volgen met een hardloop app en deze te delen via de socials. Tag BodyFitHaren en Berends Groente&Fruit, wanneer de LockDown voorbij is, maak je kans op één maand gratis sporten en een lekkere fruitmand.”

Erik Berends doet mee met het plan van BodyFit.