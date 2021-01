Positief blijven: makelaar organiseert speurtocht voor kinderen

Door: Redactie

De scholen zijn gesloten en de jeugd van Haren zit thuis. Ouders zoeken naar manieren om hun kinderen naar buiten te krijgen en dat bracht de Harense makelaar Aimée Staal op een idee. Ze lanceerde vorige week een speurtocht voor de jeugd. Alwéér iemand die probeert de negatieve sfeer van de lockdown om te buigen naar iets positiefs.

Ze noemt het de ‘Speurbordentocht’. In Haren staan op dit moment zeven woningen te koop bij Aimée Staal en ze roept kinderen op om de TeKoop-borden op te zoeken. Ze mogen natuurlijk in het wilde weg gaan rondfietsen, maar ze kunnen ook de adressen opzoeken op de website van de makelaar. Slim bedacht. Kinderen moeten van alle borden een leuke foto maken en als ze kans willen maken op een leuke prijs een digitale fotocollage maken.

Informatie

Eigenlijk is het altijd prijs, want als kinderen op pad gaan om de foto’s te maken kunnen ze even langsgaan bij het kantoor van de makelaar (Felland-Noord 12b) waar op werkdagen van 10-16 uur voor de deur een grabbelton staat vol met leuke cadeautjes (“Bij een Harense speelgoedwinkel gekocht”, zegt Aimée Staal). Kinderen die een collage willen mailen kunnen dat t/m 25 januari doen: info@aimeestaal.nl