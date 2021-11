Nieuws:

Door: Redactie

Maarten Moorman geeft zondag 21 november een presentatie over wat de risico’s (en gevolgen) zijn van koud water.

Aanvang: 11.00 uur in het clubhuis van VWDTP aan de Meerweg in Haren. Voor leden van VWDTP is de toegang gratis. Niet-leden (zeer welkom) betalen 5,00.

Aanmelden vooraf via telefoon of app: 06-83773472