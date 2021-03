Principiële vraag: mag een gemeente geld verdienen aan gemeentegrond?

Nieuws:

Door: Redactie

Columnist Huub van ‘t Hek steekt het jaarlijkse gedoe rond de gemeentelijke tarieven anders in dan gebruikelijk. Hij stelt niet alleen dat de gemeente milder moet zijn in het opleggen van belastingen en huur aan b.v. sportverenigingen, hij vraagt vooral aandacht voor de fundamentele vraag of een gemeente geld mag verdienen aan openbaar gebied.

Huub van ‘t Hek uit Haren

In zijn column van deze maand zegt Van ‘t Hek hoe de overheid hiermee zou moeten omgaan en hoe juist niet: “De overheid stelt sportvelden, ijs- en tennisbanen en sporthallen ‘om niet’ ter beschikking van de gebruiker. De gebruiker betaalt alle kosten die horen bij het beheer en het gebruik van de sportvelden, ijs- en tennisbanen en sporthallen.

Wat een overheid niet mag, is het behandelen van niet-commerciële grond als ware het commerciële grond. Dat wil zeggen, dat de overheid sportvelden, ijs- en tennisbanen en sporthallen niet mag waarderen naar de maatstaven van bouwgronden. Dat is misleidend naar de inwoners, misbruik van (monopolistische) macht en een inbreuk op de principes van betrouwbaar en behoorlijk bestuur.”

De column leest u hier: https://www.harendekrant.nl/column/column-huub-van-t-hek-geen-grond-voor-belasting/