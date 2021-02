Privé ijsbaan in achtertuin voor de eerste schaatsles (met filmpje)

Door: Redactie

Robert en Moniek Luurs wonen aan de Middelhorsterweg in Haren en in de achtertuin hebben zij hun eigen schaatsbaan aangelegd. Dat levert een sprookjesachtig tafereel op, vooral als hun dochtertje van drie jaar er haar eerste schaatsles krijgt van haar vader.

Het ijsbaantje is gemaakt van een stuk bouwzeil met bakstenen voor de rand. Het heeft een week geduurd voordat het ijs haar Thialf-kwaliteit had bereikt. Moniek Luurs zegt dat haar dochter Rosa de smaak te pakken heeft en gaat later vandaag naar de kinderijsbaan op natuurijs aan de Klaverlaan in Haren.

Naar verluidt komen er dit weekend ook andere kinderen in hun tuin schaatsen en met een beetje goede wil wordt onder de veranda een Koek en Zopie ingericht. Kinderplezier op de kleine ruimte en met weinig middelen. Veel kan nog wél in deze tijd!

Kijk naar het filmpje: