Prof.dr. Mineke van Essen spreekt in Haren ‘De paradepaardjes van Theo van Swinderen’

Onder de titel ‘De paradepaardjes van Theo van Swinderen. Zes jonge Groningse leraren uit de vroege 19e eeuw’ spreekt emeritus hoogleraar, prof.dr. Mineke van Essen over de onderwijsvernieuwing die de Groningse hoogleraar en onderwijsinspecteur Van Swinderen begin 19de eeuw in gang zette. Haar lezing vindt plaats op dinsdagavond 30 november in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg in Haren.

‘Schoolopziener’ Van Swinderen speurde constant naar jong talent om zijn idealen vorm te geven in de onderwijspraktijk. Dit werden de pioniers van de ‘nieuwe school’ die de vernieuwers voor ogen stond. Over de belevenissen van zes van deze jonge mensen, twee vrouwen en vier mannen, publiceerde Mineke van Essen in 2021 een boek waarin ze de verbeelding niet schuwt, ‘Onderweg naar 1832’. Ze volgt hun levens tot ze dat jaar als dertigers aanwezig waren op een groot driedaags feest ter ere van de grote man – hun ‘weldoener’, zoals hij genoemd werd.

In de lezing richt Van Essen haar lens specifiek op de betekenis van deze machtige schoolopziener voor de in hun tijd uitzonderlijke carrières van de zes leraren.

De lezing in de Ontmoetingskerk is een initiatief van het Nutsdepartement Groningen-Haren in samenwerking met de Commissie Letteren (CRH), Boomker Boeken en de Forumbibliotheek Haren.

Mineke van Essen studeerde geschiedenis en was tot haar emeritaat in 2007 universitair hoofddocent historische pedagogiek en hoogleraar genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde vooral veel over onderwijsgeschiedenis, onder mee een monografie over de lerarenopleiding voor het lager onderwijs, Kwekeling tussen akte en ideaal (2006). Haar voorkeur voor een biografische benadering van het verleden bouwde ze na haar pensionering verder uit. Naast kortere biografische schetsen schreef ze een biografie van de Groningse hoogleraar orthopedagogiek Wilhelmina Bladergroen, Vrouw in de eeuw van het kind (2012). In Onderweg naar 1832 heeft ze voor het eerst geschiedschrijving verweven met een vorm van fictie. Nu werkt ze, samen met Sanne Parlevliet, aan een boek waarin een puber en zijn huiswerkleraar uit de beginnende 20ste eeuw centraal staan.

