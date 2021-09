Prof. Louwrens Hacquebord spreekt 12 oktober in Haren ‘De erfenis van Willem Barentsz’

Nieuws:

Nederland heeft een historische band met het Noordpoolgebied. Al meer dan 400 jaar trekken Nederlanders naar deze streken. Allereerst om een noordelijke zeilroute naar China en Japan te zoeken, maar daarna al spoedig ook om de rijkdommen van het gebied te exploiteren. Prof. dr. Louwrens Hacquebord (1947) is in zijn werkzame leven voor de Rijksuniversiteit Groningen meer dan 35 jaar in het Noord- en Zuidpoolgebied actief geweest. Zijn veldwerk heeft veel gegevens over de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen opgeleverd die hij in internationale wetenschappelijke tijdschriften heeft gepubliceerd. Recentelijk schreef hij voor een breed publiek een aantal boeken over zijn avonturen, die soms meer dan vier drukken opleverden. Op dinsdagavond 12 oktober houdt hij in de Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg in Haren een lezing over de Nederlandse activiteiten in het noordpoolgebied.

Aanvankelijk werd rond Spitsbergen op walvissen gejaagd. Deze beesten leverden waardevolle oliën en vetten die in de zeventiende en achttiende eeuw als grondstof voor de zeepindustrie, als brandstof voor de lampen en als smeermiddel voor tal van andere industrieën dienden, zoals de leerlooierij, lakennijverheid en touwslagerij.

In de twintigste eeuw werd er steenkool gedolven en tegenwoordig wordt de natuur van het gebied geëxploiteerd door verschillende Nederlandse toeristische organisaties.

Vanaf de tochten van Willem Barentsz speelde Nederland een belangrijke rol bij het exploreren van Spitsbergen en Nova Zembla. Alle ontdekkingen werden in de afgelopen vier eeuwen in kaart gebracht en gepubliceerd. Nederlandse kaartenmakers speelden daarin lange tijd een belangrijke rol. Aan het eind van de negentiende eeuw begonnen Nederlandse wetenschappers geïnteresseerd te raken in de vele bijzondere aspecten van het gebied en tegenwoordig wordt er veel biologisch, archeologisch, geografisch en klimatologisch onderzoek gedaan. Nederland heeft een klein onderzoeksstation op Spitsbergen waar met enige regelmaat vooral biologisch onderzoek wordt gedaan.

Dinsdag 12 oktober 2021

Prof. Louwrens Hacquebord over: ‘De erfenis van Willem Barentsz, Nederland en het Noorpoolgebied’

