Project Humanitas: Vertel mij uw levensverhaal, ik schrijf het op.

Door: Redactie

Mevrouw I.J. Houwing uit Groningen (1937) heeft al een lang leven achter zich. Als je haar verhaal zou opschrijven krijg je een boek over voor- en tegenspoed; over een jeugd tijdens de wederopbouw en over de problemen die zij ondervond door haar visuele beperking. En dat boek heeft Ita de Regt uit Onnen geschreven. Het is inmiddels in een zeer beperkte oplage gedrukt en in familie- en vriendenkring verspreid.

Humanitas bedacht het project ‘Levensverhalen’ met verschillende bedoelingen. Enerzijds is het van historische waarde dat levensverhalen worden bewaard voor latere generaties, anderzijds is het afnemen van de interviews een mooie aanleiding voor sociaal contact. Dat laatste is van belang in een tijd waar eenzaamheid op de loer ligt. Ita de Regt uit Onnen heeft zich bij Humanitas aangemeld als interviewer en schrijver.

Lees meer over dit project in Haren de Krant, die verschijnt tussen 20 en 30 oktober in Haren en wijde omgeving.

foto: Rechts mevrouw Houwing, die haar levensverhaal heeft laten vastleggen door Ita de Regt uit Onnen.