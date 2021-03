Project zonnepanelen op dak RK kerk nadert voltooiing

Door: Redactie

De werkgroep Energiek Maarwold heeft het voor elkaar gekregen: er komen zonnepanelen op het karakteristieke schuine dak van de RK kerk aan de Irenelaan in Haren. In haar nieuwsbrief meldt Energiek Maarwold het volgende.

“Dat project is inmiddels in een ver gevorderd stadium. We hopen in juni of juli al stroom te kunnen leveren

met onze eigen installatie op de H. Nicolaaskerk. Voor belangstellenden – mogelijk ook met

het oog op volgende grotere zonnedaken in de buurt die we hopen te beleggen – kunnen we

vast het volgende melden:

-om deel te nemen moet men lid zijn van de Cooperatie Energiek Maarwold en wonen in de

postcode 9752 of een aangrenzende postcode.

-er kan worden deelgenomen met 1 of meer certificaten, waarbij ieder certificaat staat voor

250 kWh per jaar aan stroom. Eén certificaat kost € 100.

-we gaan gebruik maken van de nieuwe postcoderoosregeling die vanaf 1 april kan worden

aangevraagd. Die leidt ertoe dat we goede prijs krijgen voor iedere kWh die we leveren. Na

aftrek van de beheerkosten en reservering voor tegenvallers blijft er naar verwachting per

certificaat € 12 per jaar over, dat kan worden uitgekeerd aan deelnemers. Dat is een leuk

rendement dat misschien nog hoger kan worden als het met de zonneschijn meevalt.”