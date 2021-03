Puppies van vv Gorecht zaterdag de wei weer in

Door: Redactie

Zaterdag 6 maart begint het Puppievoetbal weer bij VV Gorecht (18e jaargang).

Inmiddels hebben 53 puppies zich aangemeld voor deze voorjaarssessie, ze zullen gaan trainen in drie groepen.

De eerste groep start om 8.45 uur, de trainingen duren drie kwartier.

De trainers Sven, Bart, Yorn en Jurgen hebben er weer zin in. Heeft u jonge kinderen? Kom gerust eens kijken of dit iets voor uw kind kan zijn.

De puppies spelen in de Arena naast het clubhuis van vv Gorecht, sportpark De Koepel.