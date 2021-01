Raadsfractie Groen Links Groningen: verplichte zonnepanelen op industriepanden

Nieuws:

Door: Redactie

De raadsfractie Groen Links van Groningen wil graag dat per 1 januari 2022 eigenaren van industriepanden worden verplicht om zonnepanelen op hun daken te plaatsen.

Men stelt: “Vanaf die dag geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten volgens een recent voorstel het recht om dat te verplichten. GroenLinks wil dat er op die dag al een actieplan klaar ligt.”

“De energietransitie houdt veel mensen bezig,” volgens raadslid Ceciel Nieuwenhout. “Het is een belangrijk thema en het is natuurlijk een zichtbaar onderwerp in de ruimte om ons heen. We krijgen daardoor vaak de suggestie van mensen dat we bijvoorbeeld eerst alle daken eindelijk eens vol moeten leggen met zonnepanelen. Het was wat ons betreft dan ook een doorn in het oog dat er op veel industriedaken nog niks ligt. Je hoeft maar even op Google Earth naar de industriegebieden in de gemeente te kijken om dat op te merken.” Door dit wetsvoorstel kan de gemeente een grotere rol pakken en meer sturen op efficiënt ruimtegebruik.

“Er is veel werk aan de winkel in de energietransitie, en we moeten alle zeilen bijzetten om onze doelen voor 2030 te halen” aldus raadslid Nieuwenhout. “Daarom moeten we niet pas tot 2022 wachten met plannen maken voor dit specifieke onderwerp. Zo kunnen we zorgen dat die daken zo snel mogelijk vol liggen met zonnepanelen. Een uitgebreid actieplan kan hierbij helpen.” Daarom is de partij blij met de toezegging die ze van wethouder Broeksma hebben gekregen, dat er voor 2022 een actieplan klaar ligt, zodat er direct begonnen kan worden zodra het voorstel is aangenomen.

Om in 2035 een CO2-neutrale gemeente te zijn moet Groningen veel maatregelen nemen. Naast elektriciteits- en warmtebesparing, moeten er ook veel zonnepanelen geplaatst worden. Door het enorme oppervlak van industriële daken gebruiken hoopt GroenLinks dichter bij deze klimaatdoelen te komen. Het wetsvoorstel regelt overigens ook dat de gemeente klimaatadaptieve daken kan afdwingen, dat is handig voor de daken die niet zo veel zoninval krijgen.