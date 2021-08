Raadsleden bezochten De Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeenteraad gaat regelmatig op werkbezoek. Op woensdagochtend 25 augustus gingen de raadsleden op werkbezoek bij de Hortus Botanicus in Haren en de Biotoop in Haren. Dat was op verzoek van de Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting en de buren van de Hortus: de Biotoop.

De raadsleden waren uitgenodigd om te horen over de zorgen die er leven over de toekomst van de Hortus en de Biotoop. Het complex zal wellicht binnenkort in handen komen van de Gemeente Groningen en daarom is het van belang dat de volksvertegenwoordigers op de hoogte zijn van het wel en wee in De Biotoop.