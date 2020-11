Noordelijk Belastingkantoor erkent rekenfout en zal die herstellen

Door: Redactie

Woordvoerder Linda van Leeuwen van het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen laat desgevraagd weten dat er inderdaad een rekenfout is gemaakt in de nota´s van Diftar 2019. “De gemeente en wij zijn inmiddels druk bezig om uit te zoeken waardoor de fout is ontstaan.”

Van Leeuwen zegt toe dat de fout natuurlijk zal worden hersteld. Ze zegt: “We zullen op korte termijn een brief sturen met een gecorrigeerde nota.” Door deze toezegging is de kou waarschijnlijk uit de lucht voor de mensen die in Haren onrustig werden van de nota. Zij hoeven geen bezwaar te maken.

Zodra meer bekend is over oorzaak en oplossing, zullen wij daarover hier berichten.

Zie ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/actueel-het-gonst-in-haren-stuurt-de-gemeente-notas-met-rekenfout/