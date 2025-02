Restaurant De Twee Provinciën tot nader order dicht

Door: Redactie

Exploitant Marcel de Vries heeft per 1 februari restaurant De Twee Provinciën gesloten. Hij keert niet terug. Welke regeling is getroffen met personeel is niet bekend.

De eigenaar van het pand is vastgoedbedrijf Maas, voorheen van vastgoedhandelaar Eddy Maas die in 2016 overleed. Desgevraagd laat David Maas weten dat er nog geen zicht is op een nieuwe huurder van het pand, maar dat het wel de bedoeling is om deze te vinden. Hoe lang dat duurt is dus niet duidelijk en het is zeer de vraag of De Twee Provinciën in het voorjaar weer open zal zijn.

David Maas zegt dat het perceel wat hem betreft ook wel verkocht zou kunnen worden. Zelf heeft hij destijds met de gemeente Haren gesproken over het realiseren van appartementen op deze toplocatie, maar die gesprekken hebben niet geleid tot een ontwikkeling in die richting. Het is duidelijk dat er voor wonen op deze plek een flinke aanpassing zal moeten worden gedaan in het bestemmingsplan. Extra lastig wordt het, doordat een deel van de grond (inclusief de vuurtoren) in eigendom is van het Meerschap Paterswolde en in erfpacht wordt uitgegeven aan eigenaar of exploitant. Een woordvoerder van het Meerschap zegt desgevraagd dat men weinig invloed heeft op hetgeen er op deze locatie gebeurt, omdat dit wordt geregeld via het bestemmingsplan (Omgevingswet) van de gemeente Groningen. Men wacht de ontwikkelingen af en zal met de nieuwe exploitant graag weer een erfpachtcontract opstellen.

De eigenaar van het pand, Maas, is zelf niet van plan om te proberen hier appartementen te realiseren, omdat men zich doorgaans richt op vastgoed voor verhuur en niet voor verkoop. In 2008 berichtte onze krant al dat Marcel de Vries de nieuwe uitbater werd, nadat het pand was aangekocht door Eddy Maas. Die had plannen om boven het restaurant appartementen te bouwen voor de verhuur (longstay). Dat idee is niet van de grond gekomen.