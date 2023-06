Rieshoek heeft ruimte voor nieuwe initiatieven

Door: Redactie

In het voormalige schoolgebouw van Noordlaren komt ruimte beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Daarom is het bestuur van De Rieshoek op zoek naar nieuwe huurders.

De Rieshoek is het voormalige schoolgebouw in Noordlaren. Met het doel de school te behouden als ontmoetingsplaats voor Noordlaarders, zijn de inwoners van het dorp drieënhalf jaar geleden eigenaar geworden van het gebouw. De Rieshoek herbergt een kinderopvang, een kapsalon, creatief ondernemers, een herensociëteit en kantoorruimte. Daarnaast biedt het gebouw aan menig dorpsactiviteit en feest onderdak.

Wegens het vertrek van de dagbesteding komen op korte termijn twee lokalen aan de voorzijde van elk ruim vijftig vierkante meter beschikbaar voor nieuwe gebruikers. Het is mogelijk om zowel één als beide lokalen te huren. De ruime hal, keuken, het speellokaal en de buitenruimte wordt gedeeld met de andere gebruikers.

Voor de stichting die De Rieshoek beheert is het belangrijk dat de nieuwe huurders een toevoeging zijn voor het dorp. Voorzitter Fredric Geijtenbeek: “De Rieshoek is een ontmoetingsplaats voor Noordlaarders. Daarom zijn we op zoek naar gebruikers die bijdragen aan de levendigheid van het dorp. Dat kan bijvoorbeeld door naast de eigen activiteiten een pakketpunt of (repair)cafe aan te bieden, maar ook andere ideeën en combinaties zijn van harte welkom!”

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op de website van De Rieshoek: www.derieshoek.nl/te-huur-klaslokalen