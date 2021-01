Rietschans kookte gratis voor haar trouwe gasten

Door: Redactie

Eigenaren Frans Kappenburg en zijn echtgenote (links op de foto) van restaurant De Rietschans in Haren hebben op oudjaarsdag hun trouwe gasten verwend met een surprise, zoals zij het zelf noemen. In de keuken van restaurant had de kok volgens familierecept een stamppot snijbonen met worst en saus bereid. Gratis.

In een nieuwsbrief aan vaste gasten had Kappenburg laten weten de gasten enorm te missen tijdens de tweede lockdown. Hij bood hen de mogelijkheid om stamppot te bestellen en af te halen op oudjaarsdag, zodat er op 1 januari niet gekookt hoeft te worden. Aan die oproep werd ruim gehoor gegeven, ook al stond er helemaal geen prijs vermeld. Tijdens de uitgifte van de maaltijden (in cadeauverpakking) werd de afhalers pas duidelijk dat zij niets hoefden te betalen voor deze geste. De doos was bovendien gevuld met nieuwjaarsrolletjes en slagroom.

Kappenburg heeft de traditie van stamppot snijbonen overgenomen van zijn ouders. Het verhaal gaat dat de stamppot destijds op nieuwjaarsdag werd gegeten om later stevige borrels te kunnen verdragen.



Foto: De uitgifte tafel is klaar, laat de gasten maar komen.