Rokende motor op afrit A28 bij Haren

Door: Redactie

Woensdagavond verleende de brandweer van Haren hulp bij een beginnende autobrand op de afrit van de A28 bij de Emmalaan in Haren.

Een berijder van een BMW zag rook onder de motorkap tijdens het rijden en zette zijn auto stil op de afrit. De brandweer werd gewaarschuwd, maar bij aankomst was er geen sprake van vuur. De oorzaak van de rook was waarschijnlijk een technisch mankement. De auto werd later weggesleept.

Foto: J. Lameris 112Groningen/Haren de Krant