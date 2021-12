Nieuws:

Door: Redactie

De Gorechtkerk in Haren heeft mensen aangemoedigd om in tuinen en achterramen kerststellen te plaatsen. Daaraan is gehoor gegeven. Op 24 december wordt een lijst van kerststallen in Haren gepubliceerd op de website www.gorechtkerk.nl.

Het is volgens de initiatiefnemers de bedoeling dat mensen een ‘rondje’ door Haren kunnen lopen of fietsen om de kerststallen te bewonderen.