Rustige nacht in Haren, op gedoe aan Anjerlaan na

Door: Redactie

Het was een overwegend rustige nacht in Haren. Alleen aan de Anjerlaan in Oosterhaar was er traditiegetrouw wat gedoe.

Op de bekende kruising Anjerlaan-Ridderspoorweg werd een vreugdevuur ontstoken. En er gingen ruiten aan diggelen in sloopwoningen van Woonborg. De politie en andere hulpdiensten hoefden niet in te grijpen.

De hele oudjaarsavond was er geknal te horen en om 0.00 uur was hier en daar siervuurwerk te zien. Echter al binnen anderhalf uur keerde de rust weer. Kijk voor een verslag van de nacht in Groningen op www.rtvnoord.nl.



Foto’s 112Groningen/Haren de Krant