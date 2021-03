Samenwerking OOG Radio en Haren de Krant in maandelijkse talkshow

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 1 mei beginnen Haren de Krant en OOG Radio met een tijdelijke samenwerking in het praatprogramma ‘De Tafel van Haren’.

Het wordt een maandelijkse talkshow, waarin lichte en zware Harense zaken zullen worden besproken en geduid. Dit ‘audio-diner’ bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht, waarbij telkens andere gasten worden geïnterviewd. Presentatie is in handen van Casper Slotboom (OOG) en Hein Bloemink (Haren de Krant). Het programma is vanaf 1 mei te beluisteren via de websites en socials van OOG en Haren de Krant. De ‘Tafel van Haren’ staat bij Shared Spaces aan de Rijksstraatweg (naast de Dorpskerk). Publiek is welkom, mits de RIVM-maatregelen dit dan toelaten.

Het idee voor de ‘Tafel van Haren’ komt van Haren de Krant, die wil proberen of de leemte na het opheffen van Haren FM enigszins kan worden opgevuld. OOG haakte enthousiast aan bij het idee. Voorlopig worden tot oktober zes programma’s opgenomen. Heeft u suggesties wie zouden moeten aanschuiven aan de tafel? Mail: redactie@harendekrant.nl

Foto’s: Casper Slotboom van OOG is één van de presentatoren van de Tafel van Haren.



Onder: Hein Bloemink, Haren de Krant