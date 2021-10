Schoolkinderen ontmoetten ouderen in Westerholm

Door: Redactie

Als mensen van verschillende generaties elkaar ontmoeten gebeurt er iets bijzonders.

Een soort verbroedering der leeftijden. Dat werd onlangs duidelijk toen kinderen van de Sint Nicolaasschool een bezoek brachten aan bewoners van Huize Westerholm in Haren. Eén bewoner kwam daarna ook op bezoek op school. Eén van de initiatiefnemers is Cornelia van Horn van Huize Westerholm. Ze zegt: “Ouderen ervaren de ontmoetingen met de jeugd als zinvol, leuk en inspirerend. Op 7 oktober kwamen 27 kinderen van de Nicolaasschool bezoekjes brengen aan tien bewoners van Westerholm/Westerhuys.Dat doen we in het kader van het samenwerkingsproject: Elkaars leefwereld leren kennen en voor dit jaar met als thema: Beroepen, het onderwerp dat aansluit bij de Kinderboekenweek.”