Schrijf een december-gedicht voor Haren de Krant

Nieuws:

Door: Redactie

In onze krant van december gaan we volgens traditie weer gedichten (of korte verhalen) van lezers publiceren. Doet u mee?

Als het jaar op zijn eind loopt bezinnen we ons op het leven dat achter ons ligt. Maar ook op alles wat nog gaat komen. Wanneer u die mijmeringen mooi kunt verwoorden in de vorm van een gedicht, spreuk of kort verhaal (300 woorden)….dan hopen we dat u die met ons wilt delen. De mooiste inzendingen publiceren we in de krant van december.

Meedoen?

1.Stuur uw bijdrage met mail aan redactie@harendekrant.nl

2.Insturen kan tot en met 8 december 2025.

3.Als u een kort verhaal stuurt, bedraagt de maximale omvang 300 woorden.

We zien uit naar uw mooie gedachten en gedichten!