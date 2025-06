Door: Redactie

In het holst van de nacht is in de ochtend van donderdag een brand ontstaan in een houten schuur aan Honderdspint in de wijk Harenerholt.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer heeft gezorgd dat het vuur niet oversloeg naar de woningen rondom de plek.

Er zijn geen gewonden.

Foto: Haren de Krant