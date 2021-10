Scooter aangereden op verraderlijke kruising Esserweg

Door: Redactie

Zaterdagochtend rond 10.50 uur is een automobilist in botsing gekomen met een scooter op de Esserweg in Haren. De scooterrijder moest door ambulancepersoneel worden behandeld voor verwondingen.

De aanrijding gebeurde op de verraderlijke kruising van het fietspad Kerklaan (Haren-Groningen) en de Esserweg. Daar is een smalle, onoverzichtelijke passage waar het fietspad voorrang heeft. Vermoedelijk heeft de autobestuurder de naderende scooter niet op tijd zien aankomen.

Foto’s: Thijs Huisman 112Groningen/Haren de Krant